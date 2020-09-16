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    • Yaşam
    • 16.09.2020 17:27
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    • 16.09.2020 17:27
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    4’üncü kattan düşen çocuk, alt katın tentesi sayesinde kurtuldu

    ’nın İnegöl ilçesinde; 10 yaşındaki , dördüncü kattaki evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı . Bir alt kattaki evin balkonunun tenteli olması çocuğun yere düşmesini engelledi.

    DHA
    4'üncü kattan düştü! Küçük çocuğun mucize kurtuluşu...

    Olay, saat 12.30 sularında İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Bülbüller Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. , dördüncü kattaki evinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı . Bir alt kattaki evin balkonunun tenteli olması çocuğun yere düşmesini önledi. Tenteye asılı kalarak yardım çığlıkları atan çocuğun imdadına ev sahipleri ve ailesi yetişti. Düşen çocuğu gören yakınları durumu 112'ye bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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