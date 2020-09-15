Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.