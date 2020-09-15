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    • 15.09.2020 12:28
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    • 15.09.2020 12:28
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    ''yla kendisini yaralayan kişiye hapis ve para cezası

    'da montunun cebinde taşıdığı "" ile oynarken ateş alması sonucu yaralanan kişi, yargılandığı davada hapis ve para cezasına çarptırıldı.

    Montunun cebinden çıktı! Oynarken kendisini vurdu...

    Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Mayıs 2019'da İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde montunun cebinde taşıdığı "" ile oynarken yaralanan S.S. (30) hakkında, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan dava açıldı.

    Samsun 1. görülen davanın hakimi, sanığın suçu işlediği anlaşıldığı gerekçesiyle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

    Sanık S.S, 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

    Güvenlik güçlerince el konulan ve adli emanete alınan tek fişek kapasiteli "kalem tabanca"nın, işlemlerin ardından imha edileceği belirtildi.

    Sanık S.S. savunmasında, ruhsatsız olduğunu bildiği silahı arkadaşından alarak dışarı çıktığını ve silahla oynarken elinde patladığını öne sürdü.

    Bu nedenle yaralandığını belirten S.S, "Hastaneye polisler geldi. Silahı attığım yere gidip aldılar. Suçlamayı kabul ediyorum, pişmanım." ifadelerini kullandı.

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