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    • 15.09.2020 16:05
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    'da feci ! Çöp kamyonuyla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

    haberine göre 'ın Sur ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

    Diyarbakır'da feci kaza! Can pazarı yaşandı

    Kaza, öğle saatlerinde Sur ilçesi kırsal Soğanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fadıl Karagöz (50) yönetimindeki Sur Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile karşı yönden gelen Ali Kaya yönetimindeki 38 TC 811 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.



    İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Araçlarda sıkışan sürücüler Fadıl Karagöz ve Ali Kaya ile 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.


    İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karagöz ve Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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