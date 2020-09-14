



ANNE VE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü ve 8 yaşındaki kızı D.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için karayolunda güvenlik önlemleri alırken, UMKE ve diğer ekipler yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.