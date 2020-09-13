Savcıyı öldürme girişiminde mucize kurtuluş! Savcıya sıkılan mermi...

RENCİDE OLMUŞ

Psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia eden mübaşir Mustafa Koca ifadesinde olayı şöyle anlattı: "R.B. benim yakın arkadaşım. Benim için kredi çekti. Toplam 10 bin lira borcum var. Aylık 250 lira şeklinde ödemekteyim. Böyle bir olaydan dolayı polislerin kapıya gelmesi beni rencide etti. Silahımı belime taktım. Eşime veda edip kendimi öldürmek için evden çıktım. Emniyete gidip ifade verdikten sonra kafama sıkacaktım. Sonra aklıma bir senaryo geldi. Savcı Bey, benim idari amirim. Ona gidip durumu anlatayım, onun yanında kafama sıkayım diye düşündüm. Personel kartımı okutarak adliyeye girdim. Doğrudan odasına gittim. Belimden silahı çıkardım. Kâtibin dışarı çıkmasını istedim. Savcı Bey silaha yakındı. Silahı diğer tarafa almak için indirirken kabzası gözüne geldi. Benimle sürtüşünce şoka girdim. Savcıya oturacağı yeri göstermeye çalışıyordum. Elimdeki silaha sarıldı, benimle silah arasında kaldı. Arbede de silah patladı. Polis ekibi direnmeden teslim oldum. Savcıyı vurma niyetim yoktu."