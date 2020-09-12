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    • 12.09.2020 19:23
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    Yeni doğum yapan Şeyma, apartman boşluğundan düşüp

    'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce dünyaya getiren Şeyma Ç. (26) apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti.

    DHA
    Yeni doğum yapan Şeyma korkunç...

    Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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