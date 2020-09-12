Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.09.2020 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.09.2020 17:56
    ABONE OL

    Son dakika: 'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

    Artvin'de feci kaza! 1 ölü, 15 yaralı!

    'in Murgul ilçesinde maden işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü 15 kişi yaralandı.

    Maden işçilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 08 YC 292 plakalı otobüs, Murgul Damar yolunun 3. kilometresinde devrildi.

    Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

    da otobüste bulunan Mehmet Kaynar (45) olay yerinde hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Murgul ve ne kaldırıldı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kaynar'ın cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Murgul Kaymakamı Kemal Balaban da kaza yerine giderek incelemelerde bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri