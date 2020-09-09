TERAZİ

23 Eylül - 22 Ekim

Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

AKREP

23 Ekim - 21 Kasım

Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor. Özgüvenli davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır. Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.

YAY

22 Kasım - 21 Aralık

Azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek. Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.