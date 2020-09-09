KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Birilerini taktirini toplamış ve size lütuf da bulunuyor elbette bu durum bir hayli hoşunuza gidiyor. Var gücünüzle çok daha fazla ön plana çıkma arzunuz kabarıyor. Çevrenizde her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın. Sizden özür dileyen kişiler olacak. Kendinizi bir hayli yenilediniz. Başınız oldukça dik geziyor. Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminiz artıyor. İşinizle ilgili seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz. Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız. Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı artırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Bugünlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün oto kontrol sisteminiz sizi uyarıyor. Partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Son zamanlarda sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz. Sağlık sorunlarınız olabilir. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız. Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmasının içinde olacaksınız. Yolculuk planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Hırslarınızı dengeli kullanmalısınız.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkatini çeliyorsunuz. İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak. Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmalı ve beklemelisiniz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz. İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz. İddialı davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz. Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Sürpriz dolu bir gün sizi bekliyor. Özgüvenli davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır. Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız. Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek. Bugün, yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
Bugünlerde ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz. Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Bugünlerde hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz. Sevgi konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve saygı beraberinde mutluluğu getirebilir. Bugün kendinizi enerjik fakat huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Güçlü sezgileriniz size özgürlük veriyor.