Çok özel dava

Mersin'de 5 ay evli kalan Nida Nur Yıldız ile İ.B.E.'nin 'özel görüntü' davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmada Yıldız, eski eşinin başka kadınlarla da video çektiğini gösteren delilleri mahkemeye sundu. Yıldız, "Boşandıktan 3-4 ay sonra eski eşimle ortak bir arkadaşımız beni aradı. 'Sen eski eşinin nasıl biri olduğunu biliyor musun? Senin özel görüntülerini bana gönderdi' dedi. Aynı şekilde başka arkadaşlarına da göndermiş. Beni cinsel hedef haline getirdi. En ağır ceza verilsin" dedi. Eski eş İ.B.E. ise eski eşinin kendisine kumpas kurduğunu iddia ederek, karşı dava açtı. Savcılık 'özel hayatın gizliliğini ihlalden' iddianame hazırladı.