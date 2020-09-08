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    • 08.09.2020 09:29
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    • 08.09.2020 09:29
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    Son dakika: merkezli operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

    merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonunda 15 zanlı yakalandı. Ekipler, fuhşa zorlanan 13 kadın ve onlarla birlikte olan 59 kişinin ifadelerini de aldı.

    Bursa'da fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin zorla yaptırdıklarını ve bunun için yer temin ettiklerini belirledi.

    FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler Bursa, , ve 'de tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Yakalananlar arasında, Kocaeli'de bir yıl önce evlendiği eşini fuhşa zorladığı ve kazandığı paralara el koyduğu iddia edilen taksici E.D'nin de bulunduğu öğrenildi.

    Ekipler, fuhşa zorlanan 13 kadın ve onlarla birlikte olan 59 kişinin ifadelerini de aldı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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