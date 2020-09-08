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    • Yaşam
    • 08.09.2020 23:18
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    • 08.09.2020 23:18
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    Amca, içki parası vermeyen ini le

    'ın ilçesinde müstakil evin bahçesinde yemek yiyen inden alkol parası alamayan amcası onu le .

    İçki parası vermeyen yeğenini tüfekle vurdu

    Olay, ilçesine bağlı nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uşak ilinde bir tekstil firmasında çalışan ve izinli olarak memleketine gelen Birol Ö. (20), ailesinin kaldığı müstakil evin bahçesinde yemek yiyordu. Bu sırada eve gelen Engin Ö. (47) bir süre aile bireyleriyle sohbet ettikten sonra i Birol Ö.'den alkol almak için para istedi. Yeğeninin parası olmadığını söylemesi üzerine ısrarcı olan amca ondan parayı alamayınca yeğeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Engin Ö. arabasında taşıdığı tüfeği alarak yeğenine ateş etti. ten çıkan saçmalarla yaralanan Birol Ö. yere yığılırken aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı yeğeni ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Birol Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren amca Engin Ö. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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