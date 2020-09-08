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    • 08.09.2020 16:22
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    • 08.09.2020 16:22
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    'da akrabaların kavgasında kan aktı! 1 yaralı

    'da akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Büyüyen kavga sonucu taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Ortalık savaş alanına döndü! Akraba kavgasında kan aktı

    'da, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

    Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti. Yaralı Z.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan kavgada kullanılan av tüfeğini olay yeri yakınlarında bulunan bir markete bırakarak kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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