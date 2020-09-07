Ölüm anının görüntüsü ortaya çıktı! Lüks rezidansta feci son

Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren'in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren'in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.