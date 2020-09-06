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    • 06.09.2020 14:38
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    Son dakika: ’un 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon

    Son dakika haberine göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

    İstanbul'un 4 ilçesinde operasyon! 11 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Bahçelievler, ve Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda Bağcılar ilçesinde 488 gram eroin, 432 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet havalı tabanca, Bahçelievler'de 11.83 gram metamfetamin, 135 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, Kartal'da 117.5 gram bonzai ile 6 bin 480 TL para ve Tuzla ilçesinde 93.15 gram metamfetamin, 1 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ve 890 TL para ele geçirildi. Operasyondaa gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. Diğer 3 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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