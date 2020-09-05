Yörük böreği | Zamansız Lezzetler

İç malzeme için ıspanak, pırasa ve maydanozu ince doğrayıp az tuzla ovun. İçine elinizle ufaladığınız yörük peynirini ilave edip harmanlayın. 2 Ekşi maya ile unu geniş ve derin bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar ve ılık sıcak su ilave edip yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika dinlendirin. Kabaran hamuru iki parçaya bölüp büyük boy fırın tepsisi ebadında ve çok ince olmayacak şekilde açın. Bir kat hamuru tepsiye yayıp üzerine iç malzemeyi yerleştirin. İkinci kat hamur ile üzerini kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

12-14 KİŞİLİK

Su bardağı un

Ceviz büyüklüğünde ekşi maya

Su

Tuz

İÇ MALZEME İÇİN

500 gram ıspanak

2 adet pırasa

Yarım demet maydanoz

250 gram yörük peyniri

Tuz

ZAMANSIZ LEZZETLER/ EMİNE TUNADAN