Tuz serpme hareketiyle billinen Nusret Gökçe'nin ünü ülke sınırlarını aştı. Ünlü etçi, Beyrut'ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.
Etiler Nusr- Et şubesinin 5 bir günlük tüm gelirini bağışladı. Dünya yıldızları da kampanyaya kayıtsız kalmadı. Gökçek'e sosyal medyadan destek yağdı.
Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Nusr-Et markası, uluslararası bir yardım kampanyası başlatıyor.
Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek mümkün.