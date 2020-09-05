Etiler Nusr- Et şubesinin 5 bir günlük tüm gelirini bağışladı. Dünya yıldızları da kampanyaya kayıtsız kalmadı. Gökçek'e sosyal medyadan destek yağdı.

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen Nusr-Et markası, uluslararası bir yardım kampanyası başlatıyor.

Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek mümkün.