Nasıl yıkanır | Pratik bilgiler

Soğuk suyla normal yıkama işlemini seçiniz ve şapkayı üst rafa koyunuz. Kurutma işlemini kapatmayı unutmayın, durulamadan sonra şapkayı çıkarıp açık havada kurumasını sağlayın.

GÜMÜŞLER PARLAR

Muz kabuğu deyip geçmeyin. Gümüşlerinizi parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Hatta Muz kabuğunu dişleriniz için bile kullanabilirsiniz.

BİR TUTAM EKMEK

Hamur işlerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.

TAZE DOMATES

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.