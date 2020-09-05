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    • Yaşam
    • 05.09.2020 Gazete
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    Nasıl yıkanır | Pratik bilgiler

    Soğuk suyla normal yıkama işlemini seçiniz ve şapkayı üst rafa koyunuz. Kurutma işlemini kapatmayı unutmayın, durulamadan sonra şapkayı çıkarıp açık havada kurumasını sağlayın.

    Nasıl yıkanır

    Soğuk suyla normal yıkama işlemini seçiniz ve şapkayı üst rafa koyunuz. Kurutma işlemini kapatmayı unutmayın, durulamadan sonra şapkayı çıkarıp açık havada kurumasını sağlayın.

    GÜMÜŞLER PARLAR
    Muz kabuğu deyip geçmeyin. Gümüşlerinizi parlatmak için muz kabuğu kullanabilirsiniz. Hatta Muz kabuğunu dişleriniz için bile kullanabilirsiniz.

    BİR TUTAM EKMEK
    lerinin taze kalması için hamur işlerini sakladığınız kabın içerisine bir tutam ekmek koyunuz. Ekmek hamur işlerinin daha geç bayatlamasını sağlayacaktır.

    TAZE DOMATES
    Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.

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