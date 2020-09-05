Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 05.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    lüks otomobilde satmasının sebebini bakın nasıl açıkladı

    , arkadaşıyla birlikte 'nda milyon dolarlık Lamborghini ile 5 liraya sattı. Trafik polisleri, lüks otomobil, amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüsüne ise 1228 Lira para cezası kesti.

    Eğlenmek istedik!

    İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda milyon dolarlık Lamborghini ile 5 liraya sattı. Trafik polisleri, lüks otomobil, amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüsüne ise 1228 Lira para cezası kesti.

    Tavakolian, "Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım. Onlar için de farklı fikirler üretmemi istediler. Karpuz satışı yaparken çok sayıda vatandaş izlemeye geldi. Eğlendik. Bu tarz videolar gelecek"diye konuştu.,


    İranlı fenomen, 5 liraya karpuz satmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İranlı Seyed Yashar Tavakolian lüks otomobilde karpuz satmasının sebebini bakın nasıl açıkladı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri