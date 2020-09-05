İranlı Seyed Yashar Tavakolian, arkadaşıyla birlikte Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda milyon dolarlık Lamborghini ile 5 liraya karpuz sattı. Trafik polisleri, lüks otomobil, amacı dışında kullanılmaktan 15 gün trafikten men edilirken sürücüsüne ise 1228 Lira para cezası kesti.

Tavakolian, "Bu video sayesinde de pek çok restoran ve işletmeden telefon ve mesaj aldım. Onlar için de farklı fikirler üretmemi istediler. Karpuz satışı yaparken çok sayıda vatandaş izlemeye geldi. Eğlendik. Bu tarz videolar gelecek"diye konuştu.,



İranlı fenomen, 5 liraya karpuz satmıştı.