Edinilen bilgiye göre olay, Sakarya Kocaali'ye bağlı Selahiye Köyü'nde hisseli bir fındık bahçesinde fındık toplama sırasında gerçekleşen bir kavganın büyümesiyle başladı.

22 Ağustos tarihinde K. K. İsimli şahıs yanında işçilerle birlikte fındık toplarken, tarlada hisse ortağı olduğu belirtilen H. Ş. , beraberinde R.T.Ş ve E.G ile K.K'den işçileri alıp bahçeden çıkmasını istedi.

SIRA BENDE KAVGASI

Ancak K.K fındık toplama sırasının kendisinde olduğunu belirterek buna itiraz etti. Sinirlenen H.Ş. K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırmaya başladı.

ARACI İŞÇİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bu esnada yanındaki R.T.Ş ve E.G de kendisine yardım etti. Hızını alamayan H.Ş. kullandığı otomobili K.K ve fındık işçilerinin üzerine sürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. K.K daha sonra jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H. Ş, R.T.Ş ve E.G sorgularının ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH