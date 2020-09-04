



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu illeri ile Karabük'ün kuzey, Kastamonu'nun batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı