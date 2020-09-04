Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Amasya ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı ilçeleri (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yarın kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 19°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir'in kuzey ve batı çevrelerinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 22°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu illeri ile Karabük'ün kuzey, Kastamonu'nun batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı, Amasya ve Tokat çevrelerinin yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusu, gece saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 9°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık