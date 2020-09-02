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    • Yaşam
    • 02.09.2020 13:51
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    • 02.09.2020 13:54
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    de 5 liraya sattı! 'nda dikkat çeken görüntü

    'nda bir kişi, yol kenarına çektiği in ön bagajında sergilediği ları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

    Lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı!

    İstanbul'da Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı.



    Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü.



    Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.



    Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.



    Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.
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