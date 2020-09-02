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    Günlük burç yorumları – 2 Eylül 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Eylül 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumlarI

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 2 Eylül 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.



    BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
    Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.



    İKİZLER: UZUN süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz.
    Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız karmaşalar yaşayacak. Dengelerinizin önemli olduğunu biliyorsunuz.

    YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
    Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.



    ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
    Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği emin olabilirsiniz.



    BAŞAK: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmanız gerekiyor. Bazı gecikmeler size olumsuz şekilde yansıyabilir.



    TERAZİ: PARTNERİNİZE karşı alıngan ve kırılgan tavırlarınızla bugün ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Çevrenizdeki her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.

    AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek.
    Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir gün. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız.


    YAY: ÖZGÜRLÜK duygularınızın belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.



    OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızla kibar konuşmalısınız.


    KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Toplantılarda, mantıklı düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.

    BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
    Taviz vermek istemediğinizden sorunlar sizin yüzünüzden büyüyecektir.
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