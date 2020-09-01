Önce taciz sonra ateş etti! Genç kızlar dehşeti yaşadı

GERÇEK SİLAH ZANNETTİLER

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İki genç kız, ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Emniyette başından geçenleri anlatan kızlar, kendilerine tacizde bulunan ve mantar tabancasıyla korkutan kişiden şikâyetçi oldu. İki genç kız ifadelerinde, kendilerini taciz eden kişinin belindeki silahı çıkardığından çok korktuklarını ve gerçek silah zannettiklerini söyledi.

"ŞOKA GİRMİŞLERDİ"

Olay anını anlatan taksici Erkan Gökçe, "Biz esnaf arkadaşlarımızla oturuyorduk. Bir sesi duyduk. 1-2 el silah sesi gelince aşağı indik. Baktık iki tane bayan. Bayağı korkmuşlardı, şoka girmişlerdi. Biraz su verdik, sakinleştirdik. Biz ne olduğunu sorduğumuzda, kendilerinin taciz edildiğini ve kendilerine silah çekildiğini söylediler. Silah sesini zaten biz 1-2 el duyduk. Akabinde şahıs karşı tarafa geçip, buradan uzaklaştı. Polisi arayarak durumu kendilerine izah ettik" dedi.