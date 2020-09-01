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    • 02.09.2020 06:53
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    • 02.09.2020 06:53
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    | Meteoroloji sıcak hava uyarısı: O saatlerde dışarı çıkmayın | 2 Eylül 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Eylül il il tahminleri...

    Meteoroloji sıcak hava uyarısı: Dışarı çıkmayın

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimlerinde 2 ile 4 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    SICAK HAVA UYARISI
    Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık


    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİNOP °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Gümüşhane'nin doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    RİZE °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 28°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu


    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 43°C
    Az bulutlu ve açık
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