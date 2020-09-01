Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimlerinde 2 ile 4 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAK HAVA UYARISI
Hava sıcaklıklarının Karadeniz kıyı kesimlerinde 2-4 derece, diğer yerlerde 4-8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bayburt çevreleri ile Gümüşhane'nin doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık