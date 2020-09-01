Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimlerinde 2 ile 4 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.







RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.