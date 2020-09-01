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    Günlük burç yorumları – 1 Eylül 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Eylül ayının ilk gününde burçları neler bekliyor?

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 1 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

    BOĞA: Katıldığınız etkinliklerde karşıt fikirlerle karşılaşabilrisiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve onlara karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.
    Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

    İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
    Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.

    YENGEÇ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.
    Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
    Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.

    ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

    BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
    Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

    TERAZİ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.
    Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.

    AKREP: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.
    Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.

    YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanızın sebebi, konulara değişik bir düşünce tarzıyla farklı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.

    OĞLAK: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.

    KOVA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
    Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.

    BALIK: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

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