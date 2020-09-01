Günlük burç yorumları – 1 Eylül 2020 Salı

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 1 Eylül 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.BOĞA: Katıldığınız etkinliklerde karşıt fikirlerle karşılaşabilrisiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve onlara karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yeni düşünceler ve farklı fikirler gündemde olacak.YENGEÇ: Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz.Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.TERAZİ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.Sosyal aktiviteler gündem kazanacak.AKREP: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz.Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanızın sebebi, konulara değişik bir düşünce tarzıyla farklı yaklaşmanızdan ileri geliyor. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.OĞLAK: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.KOVA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız.BALIK: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.