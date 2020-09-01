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    • Yaşam
    • 01.09.2020 Gazete
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    Bebek sonrası değişim

    Çiftler, evlilik sonrası yeni bir hayata başlar. Bu sürece alıştıktan sonra bebek arzusu zirveye çıkar. Her şey yolunda gider ve bebek dünyaya gelince işte hem güzel hem de zor hayatın kapıları açılır. Bebek sonrası anne için zor bir hayat başlamıştır. İşte Silvy Khoucasıan'ın 1 Eylül tarihli yazısı.

    Bebek sonrası değişim

    Çiftler, evlilik sonrası yeni bir hayata başlar. Bu sürece alıştıktan sonra bebek arzusu zirveye çıkar. Her şey yolunda gider ve bebek dünyaya gelince işte hem güzel hem de zor hayatın kapıları açılır. Bebek sonrası anne için zor bir hayat başlamıştır.

    Eğer baba eşine ve bebeğine gerekli ilgiyi göstermezse, sorun yumağı başlamış olur. Her baba, "Ben eşime ilgi gösteriyorum. Hatta zorlukları paylaşıyorum" der. Aslında bu gerçek değildir. Araştırmalar gösteriyor ki, babaların sadece yüzde 29'u bunu gerçekleştirebiliyor. Elbette iş hayatı bu konuda erkekleri de zorluyor. Ancak hayat ne kadar zor olursa olsun özellikle bebek sonrası kadın daha çok ilgiye muhtaçtır. Bunu görmeyen erkek mutsuzlukla tanışacaktır. Çünkü kadının sabrı da sınırlıdır.

    Silvy Khoucasian - İlişki Terapisti

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