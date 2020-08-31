Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.08.2020 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2020 12:22
    ABONE OL

    Son dakika: 'da Pelin öğretmenin öldüğü kamerada

    Son dakika haberine göre, 'da, resim öğretmeni motosiklet sürücüsü 'ın (32) yaşamını yitirdiği nın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, orta refüjdeki yaya geçidinden yola çıkan Pelin Çakır'ın motosikletine minibüsün çarptığı anlar görülüyor.



    , 24 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00 sıralarında -Tefenni Yolu üzerindeki yeni adliye kavşağında meydana geldi. H.S.Ü.'nün kullandığı 15 ATT 749 plakalı minibüs ile özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan 'ın kullandığı 64 AAG 262 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında başındaki kask parçalanan Çakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



    Çakır, 'nın Kula ilçesinde toprağa verilirken kazadan sonra gözaltına alınan minibüs sürücüsü H.S.Ü., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    KAZA ANI KAMERADA
    Eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Pelin Çakır'ın yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent merkezi istikametinden Çendik Plajı yönüne giden Çakır, araçların kırmızı ışıkta durması üzerine motosikletiyle orta refüjdeki yaya geçidinden geçerek, yola çıkıyor. Ancak hızla gelen minibüs motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Çakır kaldırıma, motosiklet ise yola savruluyor.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Burdur'da Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri