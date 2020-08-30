Günlük burç yorumları – 30 Ağustos 2020 Pazar

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 30 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz. Bugünlerde duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.





BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahipsiniz. Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.