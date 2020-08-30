Günlük burç yorumları – 30 Ağustos 2020 Pazar

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 30 Ağustos 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz. Bugünlerde duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.
BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahipsiniz. Aşk hayatınızda kendiniz için verimli bir sürece girdiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla aranızda geçecek diyaloglar hususunda dikkatli olmalısınız.
İKİZLER: Mars , çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz. Kendinizi baskıcı hissedebilirsiniz ve partnerinize karşı baskın tutum sergileyebilirsiniz. İlişkiler hususunda risk almaktan kaçmayacağınız bir gündesiniz.
YENGEÇ: İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Bugünlerde arkadaşlarınızı size verdikleri fikirlerden dolayı kırmanız mümkün. Müdahale istemiyor ancak fikir istiyor olabilirsiniz, dengeyi bulmalısınız.
ASLAN: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalm aya çalışıyorsunuz. Organizasyonlar açılışların gündem kazanmasıyla yaşantınız renk kazanacak. Çevrenizden alacağınız destek manevi veya maddiyatla alakalı da olabilir. Beklentilerinizin karşılandığını görmek keyifli hissettirerek başarınızı perçinlemenizi sağlayabilir.
BAŞAK: Tartışmalardan uzak kalmama sebebiniz, aklınızı doğru kullanarak başkalarına örnek olmak istemeniz. Alçak gönüllü olmayı yeğlerken, gizli üstünlük duygusu ile karşınızdakileri şaşırtıyorsunuz. Bazı işle alakalı hesaplaşmalar gündeme gelebilir. Dış güçlerin moralinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Yapmak istedikleriniz sizi ilgilendirir.
TERAZİ: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız. Duygusal konularda oldukça verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Hızlı karar alacak ve güvence arayacaksınız. Bu tutum da partnerinizin bir hayli hoşuna gidebilir.
AKREP: Maddi olaylar kafanızı meşgul ettiği sürece, kendinizle ilgili konularda odaklanamıyorsunuz. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla aynı paralellikte gelişen olaylara yaklaşımınız güven veriyor. Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz. Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.
YAY: Bugün oldukça romantik duygular içindesiniz. Aşk ve sosyal yaşamınızı iç içe kurguladığınızda bazı hatalar da oluşacaktır. Amacınızı iyi belirlemelisiniz. Kendi gücünüzün fazlasıyla farkındasınız. Zamanlama ve iş hususunda oldukça mutlu olabilirsiniz. Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle beraber daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.
OĞLAK: Bazı tecrübelerin ortaya çıkaracağı kolaylıklara hayır dememelisiniz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Kendinize güveneceğiniz işler yapacaksınız. Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz. Talepleriniz karşılandığında demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.
KOVA: Yeteneklerinizin ortaya çıkması için gösterdiğiniz çaba, her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Arkadaşlarınızla işbirliğini vurgularken, idealist yapınızın arzularınızla çelişki yaratmamasını sağlamalısınız. Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.
BALIK: Yenilikçi davranışları kolay benimseyemiyorsunuz fakat, kendinize şans verip olaylara kısa sürede uyum sağlamaya çalışmalısınız. Düşüncelerinizin onaylanmasıyla hedefleriniz aktiflik kazanacak. Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilir, toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz. Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.