Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.08.2020 12:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2020 12:09
    ABONE OL

    'da acı olay! Serinlemek için girdi sonu oldu

    'da gece saatlerinde serinlemek için sulama kanalına giren Cumali Eskikanbur kayboldu. Olay yerine gelen ekiplerin başlattığı arama sonrası Eskikanbur'un cesedi bulundu.

    Acı olay! Serinlemek için girdi sonu oldu

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren kişi boğuldu.

    Alınan bilgiye göre, Cumali Eskikanbur (40) arkadaşıyla gece saatlerinde Camuzcu Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına girdi.

    Eskikanbur'un serinlemek için girdiği kanalda kaybolması üzerine arkadaşı durumu polise bildirdi.

    Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler kanalda arama çalışması başlattı.

    Eskikanbur'a ulaşılamayınca aramalara ara verilip kanala verilen suyun kesilmesi sağlandı.

    Su seviyesinin düştüğü kanalda sabah saatlerinde devam edilen aramalarda Eskikanbur'un cesedine ulaşıldı.

    Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Adana'da acı olay! Serinlemek için girdi sonu oldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri