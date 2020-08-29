Özgürlük mutlu eder

Evli çiftler zaman zaman özgürlüklerin kısıtlandığını düşünür. Elbette evlilik bazı özgürlüğümüzü elimizden alır. Ancak bize yeni özgürlükler verir. Eşimizle çocukluğumuzda ya da gerçliğimizde yapmak istediğimiz birçok hayali gerçekleştirebiliriz. Bu konuda öncelikli olarak birbirimize saygı duymalıyız. Rollerimizi karıştırmadan eski arkadaşlarımızda buluşup vakit geçirebiliriz. Birçok çift eski arkadaşlarıyla hiç buluşamamaktan şikayet eder. Çiftler nasıl olursa olsun birbirlerine özgürlük tanımalı. Elbette birlikte bir hayatı paylaşmak çok önemli. Eğer çiftler birbirlerinin özgürlük alanını daraltırsa, işte o zaman problemler çok daha çözülemez hal alıyor. Birbirinizi seviyorsanız, yanına bir de saygıyı eklerseniz özgürlükler daha da mutlu edecektir. Hayat paylaşınca, dertlerinize birlikte çözüm arayınca güzeldir.