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    • 29.08.2020 09:13
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    • 29.08.2020 09:36
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    'de şoke eden olay: İstasyonda doldurulan aracı böyle çaldı

    Son dakika haberi... 'de istasyonunda panelvan araç yakıt aldığı sırada şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Pompaya takılı aracın çalınma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Kozyatağı'nda bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddialara göre 34 BGC 716 plakalı panelvan aracın sürücüsü yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. Pompada yakıt alındığı sırada sürücü istasyonun marketine girdi.



    Bu sırada şüpheli bir kişi benzin istasyonunda dolaşmaya başladı. Şüpheli aracın yanına kadar giderek anahtarın üzerinde olduğunu fark etti.



    Bir süre çevredekilerin uzaklaşmasını bekleyen şüpheli daha sonra pompaya takılı aracı çalarak benzin istasyonundan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık benzin istasyonun kamerasına saniye saniye yansıdı.



    Görüntülerde şüpheli pompaya takılı araca binerek hızla uzaklaşıyor. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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