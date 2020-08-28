İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin çalışanları başka bir firmadan tahsil ettikleri 1 milyon 800 bin lira araca koydukları sırada yağmalandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Tamamlanan soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kamil A.'nın bir şirkette muhasebe uzmanı olarak, müşteki Aydın U'nun da yine aynı şirkette muhasebe finansman görevlisi olarak çalıştığı kaydedildi.

Olay tarihinde öğlen saatlerinde birlikte Bayrampaşa'da bulunan bir şirketten para tahsil etmek için bu işyerine gittikleri, burada beraber yemek yedikten sonra tanık Hamdi'den aldıkları 1 milyon 700 bin nakit parayı Kamil'in sırt çantasına koydukları, diğer laptop çantasına da 100 bin lirayı koydukları belirtildi.

Müşteki Aydın'ın tuvalete giden Kamil'i beklemeden işyerinden çıkıp aracına giderek sürücü koltuğuna oturup 100 bin liranın bulunduğu çantayı koltuğun altına koyduğu, bu sırada Kamil'in de aracın yanına gelerek sağ yolcu kapısına yöneldiği anlatıldı.

GELİN ARABASI SÜSÜ VERİLMİŞ



O sırada yanlarına gelen şüphelilerden birinin Kamil'de bulunan çantayı çektiği sırada diğer şüphelinin de silahla ateş ederek sol arka bacağından Kamil'i yaraladığı, daha sonra şüphelilerin içerisinde 1.7 milyon lira bulunan çantayı çekip alarak gelin arabası süsü verilmiş araca binip olay yerinden uzaklaştıkları kaydedildi.

Olaydan birkaç gün sonra faillerin Onur O. ve Ozan A. olduğu ve birlikte il dışına kaçtıkları yönünde ihbar yapıldığı, söz konusu aracın olaydan önce Eyüpsultan'da yakıt aldığının anlaşıldığı belirtildi.

Görüntülerin incelenmesi sonucu yağma eylemi gerçekleşmeden önce olay yeri çevresinde yapılan çalışmada olayın gerçekleşmesinden önce erketelik yapan, ayrıca aracı kullanan şahsın Derman A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada olayda kullanılan aracın Onur O. adına kayıtlı olduğu belirtildi.

KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR



Şüpheli Ozan'ın Fatih Mahallesi, Ayvansaray Kuyusu Sokak ile Ayvansaray Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında kullanmakta olduğu araç içerisinde, şüpheli Derman'ın G.G. ile birlikte Mehmet C. isimli şahıs adına düzenlenmiş uçak biletiyle İstanbul Havalimanı'nda, Onur O.'nun ise Esenler Otogarı bir otobüs firması yazıhanesi 147 nolu peron önünde yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 149 adet 100 dolar, 100 adet 100 lira bulunduğu belirtildi.

TUTUKLU YARGILANACAKLAR



Şüpheliler savunmalarında, çeşitli iddialarda bulunarak olayla ilgilerinin olmadığını savundu ve suçlamaları reddetti. Tutuklanan şüphelilerin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH