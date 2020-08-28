Günlük burç yorumları – 28 Ağustos 2020 Cuma

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 28 Ağustos 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir. Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yaşam zevkiyle dolusunuz. Duygusal enerjinizin bugün çok güçlü. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız. Ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabası içindesiniz.
İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz. Başarıyı hissetmek için uygun bir gün. Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınızda başarıyı geliyor.
Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz
Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir de. Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler, farklı fikirler gündemde olacak.
ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos
Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir. Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül
İş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.Güneş burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.
Siz başarılardan yanasınız ve çalışkan, potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.
TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim
Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz. Enerjik duruşunuz yalnız olan Terazi'lerin da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir. Duygusal davranmaktan kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.
AKREP
23 Ekim - 21 Kasım
Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler. İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay değil.
YAY
22 Kasım - 21 Aralık
Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak
İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir. Oda-ğınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.
KOVA
20 Ocak - 18 Şubat
Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz. Yalnız hissetmemek için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.
BALIK
19 Şubat - 20 Mart
Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın fikirlerinden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.