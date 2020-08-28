Günlük burç yorumları – 28 Ağustos 2020 Cuma

ASLAN

23 Temmuz - 22 Ağustos

Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir. Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.



BAŞAK

23 Ağustos - 22 Eylül

İş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.Güneş burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.

Siz başarılardan yanasınız ve çalışkan, potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.