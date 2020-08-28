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    • Yaşam
    • 28.08.2020 22:18
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    • 28.08.2020 22:31
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    'te sında korkutan !

    'te - sında çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Yaklaşık 3 saat süren müdahale ile söndürülen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Gaziantep'te, ahşap-palet fabrikasında çıkan yangında alevler, kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı.

    Yangın, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi 3'üncü Organize Bölgesinde bulunan palet fabrikasında çıktı.

    Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

    Olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, alevler büyüyerek fabrikanın büyük bölümünü sardı.

    3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
    Bölgeye gelen 30 itfaiye aracı ve 65 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında yaralanan olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

    İtfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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