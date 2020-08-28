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    • Yaşam
    • 28.08.2020 Gazete
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    'da hemşire , tacizci için dan yardım istedi

    'nde görev yapan hemşire (26), aynı hastanede çalışan hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu.

    Sosyal taciz
    Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan Bilal Yıldız hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Genç kadın, tacizler devam edince de dan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi. 'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı. EAÜ Rektörlüğü "Taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.



    6 yıldır kendisini rahatsız eden 'dan şikayetçi olan Karakaya, "Bana sürekli mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor" dedi.
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