Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan hemşire Rabia Karakaya (26), aynı hastanede çalışan hasta bakıcı Bilal Yıldız hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Genç kadın, tacizler devam edince de sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan paylaşım yaparak, yardım istedi. Rabia Karakaya'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı. EAÜ Rektörlüğü "Taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
6 yıldır kendisini rahatsız eden Bilal Yıldız'dan şikayetçi olan Karakaya, "Bana sürekli mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor" dedi.
6 yıldır kendisini rahatsız eden Bilal Yıldız'dan şikayetçi olan Karakaya, "Bana sürekli mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor" dedi.