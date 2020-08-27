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    • 28.08.2020 06:40
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    • 28.08.2020 06:40
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    | Meteorolojiden o illere sağanak yağış uyarısı | 28 Ağustos hava durumu

    tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve ’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İşte, 28 Ağustos Cuma il il tahminleri ve MGM hava durumu raporu.

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık


    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    BURDUR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    YOZGAT °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık


    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    SİNOP °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır'ın güney kesimleri, Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
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