



İlçelerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Özalp, haberi aldıklarında şoke olduklarını ifade etti.

Zanlının eve hırsızlık amacıyla girdiğini belirten Özalp, "Aykut öğretmen benim de öğretmenimdi. Çok iyi ve güzel yürekliydiler. Kahvehanede oturan vatandaşlar Aykut öğretmenin otomobilinin hızla gittiğini gördüklerinde rahatsızlığını düşünmüşler." dedi.