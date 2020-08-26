İnsanlara umut vermek ile insanları umutsuzluğa itmek arasında ince bir çizgi vardır. O nedenle her konuda dengeli olmak zorundayız. Çiftler birbirlerine karşı uçlarda olmamalı. Bazen bir şeyi tam olarak kucaklamak için bir şeyden anlık olarak vazgeçmemiz gerekir. Bazen çok geçerli nedenlerle hayallerimizi askıya almamız gerekir. Daha iyi olmak, daha iyisini yapmak için bize ilham verecek kelimelere ihtiyacımız var. Ulaşmaya değer nihai hedefler olduğunu bilmeliyiz. Dolu bir hayat yaşadığımızı ve hayatımıza mümkün olduğunca çok anlam kattığımızı kabul etmeliyiz. Çiftler birbirlerine umut vermeli. Umut hayatın en mutlu gerçeğidir. Hayata küsmek yerine yaşadığımız veya yaşayacağımız tüm olumsuzluklara karşı umutlu olmalıyız. Hayatta her şey ya siyah ya da beyaz olmaz. Siyah ve beyaz hayatın içindeki aslında gerçek renklerdir.