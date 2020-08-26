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    • Yaşam
    • 26.08.2020 Gazete
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    terapisti yazdı: en güzel gerçektir

    İnsanlara  vermek ile insanları umutsuzluğa itmek arasında ince bir çizgi vardır. O nedenle her konuda dengeli olmak zorundayız. ler birbirlerine karşı uçlarda olmamalı.

    Umut en güzel gerçektir

    İnsanlara vermek ile insanları umutsuzluğa itmek arasında ince bir çizgi vardır. O nedenle her konuda dengeli olmak zorundayız. ler birbirlerine karşı uçlarda olmamalı. Bazen bir şeyi tam olarak kucaklamak için bir şeyden anlık olarak vazgeçmemiz gerekir. Bazen çok geçerli nedenlerle hayallerimizi askıya almamız gerekir. Daha iyi olmak, daha iyisini yapmak için bize ilham verecek kelimelere ihtiyacımız var. Ulaşmaya değer nihai hedefler olduğunu bilmeliyiz. Dolu bir hayat yaşadığımızı ve hayatımıza mümkün olduğunca çok anlam kattığımızı kabul etmeliyiz. Çiftler birbirlerine umut vermeli. Umut hayatın en mutlu gerçeğidir. Hayata küsmek yerine yaşadığımız veya yaşayacağımız tüm olumsuzluklara karşı umutlu olmalıyız. Hayatta her şey ya siyah ya da beyaz olmaz. Siyah ve beyaz hayatın içindeki aslında gerçek renklerdir.

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    Haberler Yaşam İlişki terapisti Silvy Khoucasian yazdı: Umut en güzel gerçektir
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