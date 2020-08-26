7 genç kadına kabusu yaşattı! Eskort hesabında fotoğraflarını görünce şok geçirdi...

Mersin'de Taner T. ismini kullanan bir sapık, adlarına eskort siteleri açtığı kadın ve öğrencileri taciz etti. Mersin'de yaşayan 7 genç kadının yaşamı, sosyal medyada Taner T. adını kullanan tacizci yüzünden kâbusa döndü. Bir kısmı halen üniversitede okuyan kadınların fotoğraflarını kullanarak eskort siteleri açan tacizci, yakalanmamak için onlarca farklı cep telefonu numarası kullandı. Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulamayan kadınlar soluğu karakolda aldı. Sosyal medya tacizcisi, Taner T.'nin gerçek kimliği araştırılmaya başlandı. Mağdurlardan K.V, "Fotoğrafımı eskort sitesinde görünce şok oldum" dedi.