Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    7 genç kadına kabusu yaşattı! Eskort hesabında fotoğraflarını görünce şok geçirdi...

    'de yaşayan 7 genç kadının yaşamı, da T. adını kullanan tacizci yüzünden kâbusa döndü. Sosyal medya sapığı, hiç tanımadığı kadınların fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı, tacize başladı.

    Eskort tuzağı

    Mersin'de T. ismini kullanan bir sapık, adlarına eskort siteleri açtığı kadın ve öğrencileri taciz etti. 'de yaşayan 7 genç kadının yaşamı, da Taner T. adını kullanan tacizci yüzünden kâbusa döndü. Bir kısmı halen üniversitede okuyan kadınların fotoğraflarını kullanarak eskort siteleri açan tacizci, yakalanmamak için onlarca farklı cep telefonu numarası kullandı. Yaşadıkları sıkıntılardan kurtulamayan kadınlar soluğu karakolda aldı. Sosyal medya tacizcisi, Taner T.'nin gerçek kimliği araştırılmaya başlandı. Mağdurlardan K.V, "Fotoğrafımı eskort sitesinde görünce şok oldum" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 7 genç kadına kabusu yaşattı! Eskort hesabında fotoğraflarını görünce şok geçirdi...
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri