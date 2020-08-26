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    • Yaşam
    • 26.08.2020 13:37
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    • 26.08.2020 13:39
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    Arnavutköy'de yanındaki kadına te atan kişiden şoke eden savunma: Şakalaşmak için yaptım

    Son dakika haberi... İstanbul Arnavutköy’de te yolculuk sırasında bir adamın yanındaki kadına attığı anlar büyük tepki çekmişti. Polise ifade veren adamın, kadınla nişanlı olduğunu ve şakalaşmak için tokat attığını söylediği öğrenildi.

    Şoke eden savunma: Şakalaşmak için yaptım

    Arnavutköy'de bir te yolculuk sırasında yanındaki kadına atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

    Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    YOLCULAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ
    Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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