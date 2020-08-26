Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kimliği tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

YOLCULAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Arnavutköy'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.