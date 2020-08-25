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    • 25.08.2020 14:52
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    Son dakika: de tartışma ölüm getirdi! Silahlı çatışma saniye saniye kameralarda

    ’da bulunan bir de meydana gelen tartışma sonucu öldürülen Mehmet Ç.’nin katil zanlısı tutuklandı. Şüphelinin olayda kullandığı silah bahse konu kafede ele geçirildi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 08.08.2020 tarihi saat 18.00 sıralarında Tuzla ilçesi Sahil yolunda bulunan bir kafede meydana gelen "Silahlı Kavga" konusu ile ilgili Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.



    Edinilen bilgiye göre, bahse konu olayın Mehmet Ç. ve Necdet K. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma sonrası birbirlerine silah ile ateş etmeleri neticesinde meydana geldiği belirlendi.



    Mehmet Ç.'nin ağır yaralı olduğu ve tedavi gördüğü hastanede 11 Ağustos günü hayatını kaybettiği, devam eden çalışmalarda şüpheli Necdet K. aynı gün Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.



    Şüphelinin olayda kullandığı silah bahse konu kafede ele geçirildi.



    Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH
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