İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 08.08.2020 tarihi saat 18.00 sıralarında Tuzla ilçesi Sahil yolunda bulunan bir kafede meydana gelen "Silahlı Kavga" konusu ile ilgili Tuzla ilçesinde yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.