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    • Yaşam
    • 25.08.2020 Gazete
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    Kendisine saldıran sürücüye dayak atan : Burnunu sıkıp etkisiz hale getirdim

    Tekvandocu , trafikte kendisine saldıran sürücüye dayak attı! ’nin gündemini salladı. O anları şöyle anlattı: Burnunu sıkıp etkisiz hale getirdim. Bana atınca kendimi korumak zorunda hissettim.

    Fatma Zaralı, 'nin gündemine yerleşti. Olay, önceki gün 'de gerçekleşti. Tekvandocu Zaralı, yol verme meselesi yüzünden karşı yönden gelen sürücüyle kavga etti. Kendisine atan erkek sürücüyü tek hamleyle yere serdi! İki çocuk annesi Zaralı, "Önce burnunu tutup sıktım sonra ben vurmaya başladım. İnsanın burnunu sıktığınız zaman hareketini kısıtlıyorsunuz. Sessiz kalsam orada bana birkaç tane daha vuracaktı. Kadın olarak kendimi savunmak zorundaydım. Suratıma darbe aldığım için boynum ağrıyor" dedi.


    Fatma Zaralı

    MUSTAFA KAYA
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