Fatma Zaralı, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Olay, önceki gün İstanbul Sarıyer'de gerçekleşti. Tekvandocu Zaralı, yol verme meselesi yüzünden karşı yönden gelen sürücüyle kavga etti. Kendisine tokat atan erkek sürücüyü tek hamleyle yere serdi! İki çocuk annesi Zaralı, "Önce burnunu tutup sıktım sonra ben vurmaya başladım. İnsanın burnunu sıktığınız zaman hareketini kısıtlıyorsunuz. Sessiz kalsam orada bana birkaç tane daha vuracaktı. Kadın olarak kendimi savunmak zorundaydım. Suratıma darbe aldığım için boynum ağrıyor" dedi.
Fatma Zaralı
MUSTAFA KAYA