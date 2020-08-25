Kayseri'de feci kaza! 1 kişiye mezar oldu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Çakıcı idaresindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selda Kızıldağ'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.