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    • 25.08.2020 15:08
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    'de feci kaza! 1 kişiye mezar oldu

    Sarız'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken; kazada sürücünün hayatını kaybettiği bir kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

    Kayseri'de feci kaza! 1 kişiye mezar oldu

    'nin Sarız ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Ali Çakıcı idaresindeki 48 NF 868 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Otomobilde bulunan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selda Kızıldağ'ın da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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