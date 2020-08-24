Tedavileri tamamlanan kaplumbağalar Dalyan’daki İztuzu Plajından denize bırakıldı





"Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması. Bunların ne kadar faydalı hayvanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Denizin içerisindeki otları biçip, oksijeni yükseltiyorlar. Denizi havalandırıyor, oksijen veriyorlar. Dolayısıyla bir sürü faydası olan hayvanlar. Biz bunları korumak, kollamak zorundayız."