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    • Yaşam
    • 24.08.2020 12:17
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    • 24.08.2020 12:17
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    Son dakika: 'ta : Teras katında çıkan yangında hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'ta bir binanın teras katında çıkan da, 15 yaşındaki hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

    Muş'ta yangın: İkiz kardeşlerden acı haber

    'ta bir binanın teras katında çıkan da, 15 yaşındaki hayatını kaybetti, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

    Sunay Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri, evin kapısını kırarak yangına müdahale etti.



    Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler Rabia ve Medine Şavluk (15) hayatını kaybetti, Belinay İmenç (15) ağır yaralandı.

    Ekipler tarafından evden çıkarılan İmenç, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı, ikiz kardeşlerin cenazeleri ise morga götürüldü.

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