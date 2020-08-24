Mağaza çalışanı kıza taciz şoku! Önce öpmeye çalıştı ardından...

"KORKTUM NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

O anları anlatan mağaza çalışanı Esra K., "İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Ne yapacağımı şaşırdım. Normal müşteri gibi geldi. Ben de ilgileniyordum. Daha sonra işin ciddiyeti farklı bir boyuta geldi. Dokundu. Saçma sapan konuşmaya başladı. Ne dediğini de tam bilmiyordum. Korktum ne yapacağımı bilemedim. Bağırdım sonra uzaklaştı. Daha sonra abime söyledim. Yönümü değiştirdim ona çarpmamak istedim. Kasaya geldim malzemeleri poşete koyarken üstüme üstüme geldi. O sırada daha çok dokunmaya başladı. Bana sakin ol sen çok güzelsin ben tekrara geleceğim dedi. Yabancı birisiydi" dedi.

"YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİM"

Mağaza sahibi Hasan Uygun, "Çalışanımız bizi aradı. Böyle bir olayın olduğunu söyledi. İnanmadım. Geldim kamera kayıtlarını izledim. Şahsı gördüm. On beş yirmi dakika sonra tekrar geleceğini söylemiş. Kapının önünde bekliyorduk. Yolun karşısından geldiğini gördüm. Gördükten sonra yakaladım ve emniyet güçlerini aradım. Kendisini emniyete teslim ettim. Türk adaletine güveniyorum" dedi.