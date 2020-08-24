Kayseri'de 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri sosyal medyada izleyen İtalyan iş insanı Becky Wiggins, çok üzüldü. Hemen harekete geçti. Yaklaşık 7 ay önce Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi. 'Pongo' adı verilen köpek, dün yeni sahibiyle buluşması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pescara kentine gönderildi.
Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.
Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.