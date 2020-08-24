Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de şiddete maruz kalan kurt köpeği İtalya'da yeni sahibine kavuştu

    'de ‘Pongo’ isimli kurt köpeği, sahibi tarafından dövüldü. olayı gören İtalyan iş insanı hayvanı ülkelerine götürdü.

    'İyi'talyan
    Kayseri'de 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri izleyen İtalyan iş insanı Becky Wiggins, çok üzüldü. Hemen harekete geçti. Yaklaşık 7 ay önce Hayvanları Koruma Derneği'ne başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi. 'Pongo' adı verilen köpek, dün yeni sahibiyle buluşması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pescara kentine gönderildi.



    Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kayseri'de şiddete maruz kalan kurt köpeği İtalya'da yeni sahibine kavuştu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri