Günlük burç yorumları – 24 Ağustos 2020 Pazartesi





ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.





BAŞAK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek görüyorsunuz. Bugünlerde özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.





TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjiniz ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde. İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.