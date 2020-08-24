Günlük burç yorumları – 24 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 24 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Kendi doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz. Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Özellikle işinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak.
BOĞA: Arkadaşlarınızla ortak bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz. Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba ve özveri göstermelisiniz.
İKİZLER: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde artıyor. Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.
YENGEÇ: Kendinizi odaklamaya yönlendirmelisiniz. Etrafınızdakilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz. Duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir gündesiniz. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.
ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir, bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz.
BAŞAK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek görüyorsunuz. Bugünlerde özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.
TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjiniz ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündemde. İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Özellikle grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.
AKREP: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzun farkındasınız. Olayları fazla derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz. Sosyal olarak kendinizi iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.
YAY: İşbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk kaçması, işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak.
OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların sorunlarını yüklenseniz de, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağanüstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Bırakın hayalleriniz sizi yönlendirsin. Bugünlerde hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.
KOVA: Bugün arkadaşlarınızı aramak istiyorsunuz. Gücü seviyor ve dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve koşullardaki uyuma dikkat etmelisiniz. Aşk konusunda duygusallıktan uzak mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Bu tutumunuz sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.
BALIK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın davranın. Önünüze fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın. Manevi yönünüzüm güçlenmesi gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.