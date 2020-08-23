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    • 23.08.2020 10:26
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    • 23.08.2020 10:26
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    Son dakika: ’da '' çetesine dev operasyon: na alındı

    Gelen son dakika haberine göre, ’da, ihtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanan ve le para veren çeteye düzenlenen operasyonda, na alındı.

    Kredi kartı çetesine dev operasyon! Çok sayıda...

    İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarını kullanarak, le para veren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 17 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 milyon 367 bin 845 TL, 7 bin 696 dolar, 21 bin euro ile farklı banka ve kişilere ait 49 , 11 pos cihazı, 4'ü dolu 6 senet, alacakların bulunduğu 9 ajanda, 1 tabanca, 6 dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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